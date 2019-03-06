كأس فرنسا: نانت يضرب موعدا مع سان جرمان في نصف النهائي

ضرب نانت موعدا مع باريس سان جرمان حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة الدور نصف النهائي بتغلبه على مضيفه فيتريه من الدرجة الرابعة 2-صفر الأربعاء في مباراة مؤجلة من الدور ربع النهائي.

وسجل البرازيلي غابريال بوشيليا (25) والكرواتي أنتونيو مانتشي (44) الهدفين.

ويحل نانت ضيفا على باريس سان جرمان بملعب بارك دي برانس مطلع نيسان/أبريل المقبل.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين ليون ورين.

ولم يواجه سان جرمان الذي خسر لقبه في كأس الرابطة الفرنسية أمام غانغان 1-2 في ربع النهائي، أي صعوبة للتأهل الى المربع الذهبي للكأس، بعدما تخلص بسهولة من ضيفه ديجون 3-صفر في 26 شباط/فبراير بفضل ثنائية لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وتأهل ليون لنصف النهائي بفوزه على كاين 3-1، فيما تغلب رين ضيفه أورليان من الدرجة الثانية 2-صفر في 27 شباط/فبراير.

وتقام مبارتا الدور نصف النهائي في 2 و3 نيسان/أبريل.