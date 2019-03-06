لوكاكو صاحب ثاني أسرع هدف لمانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ روني

أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو هدف مبكر لصالح مانشستر يونايتد في شباك باريس سان جيرمان وذلك خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

أصبح روميلو لوكاكو هو صاحب ثاني أسرع هدف لنادي مانشستريونايتد بعد (دقيقة واحدة و 51 ثانية) في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ أن سجل واين روني بعد 63 ثانية ضد بايرن ميونيخ.

ويذكر فأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بثنائية نظؤفة لصالح فريق العايمة الفرنسية على ملعب الأولد ترافورد.

ويدخل نادي باريس سان جيرمان اللقاء من أجل الخروج بالفوز او حتى التعادل، إلا أن هدف الشياطين الحمر مختلف وهو الفوز وعمل ريمونتادا تاريخية.ش