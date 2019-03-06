ألفيس ينجو من عقوبة أمام مانشستر يونايتد

دخل البرازيلي داني ألفيس، مدافع باريس سان جيرمان، في مشادة كلامية مع مواطنه أندرياس بيريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على ملعب "حديقة الأمراء"، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
المشادة بدأت بتدخل قوي من بيريرا على منافسه ألفيس على حدود منطقة جزء باريس سان جيرمان ليحتسب الحكم دامير سكومينا خطأ لمصلحة أصحاب الأرض، ويدخل ألفيس في مشادة مع لاعب مانشستر يونايتد.
وتدخل الحكم لتهدئة الموقف، وهدد الثنائي بالحصول على إنذار في حال تكرر الأمر.
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