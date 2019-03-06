حسنية أغادير يصعد للمركز الثاني وضربة جديدة للرجاء

سجل يوسف الفحلي هدفا قرب النهاية ليقود حسنية أغادير للفوز 3-2 على ضيفه نهضة بركان والصعود للمركز الثاني في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتعرض الرجاء البيضاوي لضربة جديدة بعد أن أهدر تقدمه ليخسر 3-2 أمام أولمبيك خريبكة المتعثر.

وحقق حسنية أغادير أول انتصار له في ست مباريات ليرفع رصيده إلى 30 نقطة ويتقدم بفارق الأهداف عن حامل اللقب اتحاد طنجة الذي

لعب مباراة أكثر منه.

ومنح الفحلي التقدم لحسنية أغادير في الدقيقة 26 بتسديدة من زاوية ضيقة بمرمى الحارس عبد العالي المحمدي.

وحصل الفحلي على ركلة جزاء بعد مرور نصف ساعة نفذها القائد جلال الداودي بنجاح.

وانتفض الفريق الزائر ليقلص الفارق بعد ثلاث دقائق من ضربة رأس لمهاجم توجو لابا كودجو بعد ركلة حرة نفذها عمر النمساوي.

ولعب حسنية أغادير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد المهاجم بدر كشاني بعد تسببه في ركلة جزاء أدرك من خلالها كودجو التعادل.

لكن الفحلي عاد ليهز الشباك في الدقيقة 88 بعد تمريرة من الداودي في ظل سوء الرقابة من لاعبي نهضة بركان الذي تراجع للمركز السابع برصيد 27 نقطة بعد تعرضه للهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات.

وبخسارته أمام أولمبيك خريبكة تراجع الرجاء للمركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي عقب خسارته أمام غريمه الجيش الملكي بينما تقدم أولمبيك خريبكة للمركز 11 مواصلا جهوده للابتعاد عن منطقة الخطر.

منح المهاجم عبد الإله الحافيظي التقدم للرجاء في الدقيقة 23 من ركلة حرة من نحو 35 مترا خدعت الحارس ياسين الحواصلي الذي كان

متقدما وأساء تقدير مسار الكرة.

وأدرك أولمبيك خريبكة التعادل في الدقيقة 38 عبر المهاجم الشاب خالد حشادي بعد تمريرة عرضية من رضا الهجهوج الذي تفوق على الحارس أنس الزنيتي ليتقدم للفريق الزائر 2-1 قبل نهاية الشوط الأول.

وكثف الرجاء بحثه عن التعادل لكن أولمبيك خريبكة استغل هجمة مرتدة سريعة ليضيف الهدف الثالث عبر خالد حشادي في الدقيقة 77.

وقلص المهاجم البديل أيوب نناح الفارق للرجاء قبل ثلاث دقائق على النهاية لكن الهدف لم يسعف الفريق المضيف الذي لعب في غياب

جمهوره بسبب عقوبة.