الرجاء يواصل عروضه الهزيلة بهزيمة أمام خريبكة وفوز مثير لحسنية أغادير في الدوري المغربي

واصل الرجاء البيضاوي نتائجه الهزيلة في الدوري المغربي لكرة القدم، وذلك عقب خسارته أمام ضيفه أولمبيك خريبكة 2 / 3 ، فيما حقق حسنية أغادير فوزًا مثيرًا على ضيفه نهضة بركان بنفس النتيجة، ضمن مباريات المرحلة العشرين للبطولة اليوم الأربعاء.

وخسر الرجاء للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن خسر في المرحلة السابقة أمام الجيش الملكي 1 2/، فيما حقق أولمبيك خريبكة فوزه السادس

في الموسم.

وتجمد رصيد الرجاء عند النقطة 28 في المركز الرابع، مبتعدًا بفارق 20 نقطة عن المتصدر الوداد البيضاوي، فيما رفع أولمبيك خريبكة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم الرجاء عن طريق لاعبه عبد الإله حفيظي في الدقيقة 23، لكن خالد حشادي عدل النتيجة لأولمبيك خريبكة في الدقيقة 38، قبل أن يضيف رضى هجهوج الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة .41

وعاد حشادي ليضيف الهدف الثالث لأولمبيك خريبكة في الدقيقة 77 من زمن المباراة، قبل أن يقلص أيوب نناح الفارق للرجاء في الدقيقة .87

وفي المباراة الثانية فاز حسنية أغادير على ضيفه نهضة بركان، 3 / 2 ضمن مباريات المرحلة العشرين للدوري المغربي لكرة القدم.

وتقدم يوسف الفحلي لحسنية أغادير في الدقيقة 26، قبل أن يضيف جلال الداودي الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد ذلك بثلاث دقائق، لكن لابا كودجو فوده قلص الفارق للفريق الضيف في الدقيقة 33، قبل أن يعدل اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة 68، الا أن الفحلي عاد ليمنح الفوز للفريق المضيف بالهدف الثالث في الدقيقة 88 .

الفوز رفع رصيد حسنية أغادير إلى 30 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر الوداد البيضاوي، فيما تجمد رصيد نهضة بركان عند النقطة 27 في المركز السابع.