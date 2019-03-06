جراسهوبرز يعين ستيبيتش المغمور مدربا لتجنب الهبوط

تعاقد جراسهوبرز حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري السويسري لكرة القدم مع المدرب المغمور توميسلاف ستيبيتش اليوم الأربعاء لمساعدة الفريق على تجنب الهبوط.

ونال جراسهوبرز لقب الدوري 27 مرة وهو رقم قياسي ولم يغب عن الأضواء منذ 1951.

ولد ستيبيتش في يوغوسلافيا السابقة ونشأ في ألمانيا وسيحل بدلا من تورستن فينك الذي استغنى جراسهوبرز متذيل الترتيب عن خدماته أمس الثلاثاء.

وسبق لستيبيتش البالغ من العمر 39 عاما الاشراف على فريق تحت 19 عاما في اينتراخت فرانكفورت لكنه لم يسبق له تدريب أحد أندية دوري الأضواء ووصفته العديد من الصحف السويسرية بالمدرب "المجهول".

وقال ستيبيتش للصحفيين "أنا فخور بخبرتي السابقة".

وتابع "مهمتي واضحة وسيتم توجيه كل الجهود لتحقيق هذا الهدف".

ويملك جراسهوبرز 18 نقطة من 23 مباراة.