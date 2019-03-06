إيمري: أرسنال لن يتأثر بحصول ستاد رين على راحة أكبر

قال أوناي إيمري مدرب أرسنال إنه لا يعتقد أن حصول منافسه ستاد رين على راحة أكبر سيكون عاملا حاسما بلقاء الذهاب في دور 16 بالدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس.

وتأجلت مباراة ستاد رين ضد نيم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي التي كانت مقررة يوم السبت من أجل الحصول على راحة كافية قبل زيارة أرسنال بينما تعادل الفريق اللندني 1-1 مع غريمه توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز في نفس اليوم.

وقال إيمري للصحفيين اليوم الأربعاء "هذا ليس عذرا بالنسبة لنا. اعتدنا خوض الكثير من المباريات أسبوعيا".

وأضاف "حصلنا على راحة يوم الأحد وبدأنا العمل يوم الاثنين ثم الثلاثاء والأربعاء وغدا كل فرد سيكون مستعدا للعب".

وتابع "الدوري الممتاز يضع جدول مبارياتنا وأنا احترم ذلك ونتأقلم جميعا ونستعد للمباريات في الأيام المتاحة".

وأضاع بيير-ايمريك أوباميانج ركلة جزاء في وقت متأخر في قمة شمال لندن كادت تصعد بأرسنال للمركز الرابع لكن المدرب الاسباني قال إنه سيجدد الثقة بالمهاجم لتسديد المزيد من ركلات الجزاء.

وواصل "تحليت بالايجابية سابقا وسأظل ايجابيا واذا حصلنا على ركلة جزاء أخرى ستكون ثقتي كبيرة في قدرته على التسجيل".