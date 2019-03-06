مدينة العين الإماراتية تستضيف نهائي كأس العرب يوم 18 أبريل

حدد الاتحادالعربي لكرة القدم اليوم الأربعاء موعد المباراة النهائية لكأس العرب للأندية الأبطال لتقام في 18 أبريل نيسان المقبل بمدينة العين الإماراتية.

وفاز النجم الساحلي التونسي على أرضه 1-صفر على المريخ السوداني في ذهاب الدور قبل النهائي الشهر الماضي بينما يلتقي الهلال السعودي مع منافسه المحلي الأهلي في ذهاب نفس الدور يوم 17 من مارس آذار الجاري.

وسيستقبل المريخ ضيفه التونسي في أم درمان في لقاء الإياب يوم29 من الشهر الجاري.

وذكر حساب الاتحاد العربي للعبة في تويتر أن الهلال سيلعب ضد الأهلي في الإياب في جدة يوم 15 أبريل نيسان أي قبل ثلاثة أيام من المباراة النهائية.