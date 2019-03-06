أوناي إيمري: راحة رين ليست عذرًا للآرسنال

صرح أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال، إنه لا يعتقد أن حصول منافسه ستاد رين على راحة أكبر، سيكون عاملًا حاسمًا في لقاء الذهاب، غداً السبت، لحساب دور الـ16 بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتأجلت مباراة ستاد رين ضد نيم، في الدوري الفرنسي، السبت الماضي، من أجل الحصول على راحة كافية قبل زيارة أرسنال، بينما تعادل الفريق اللندني 1-1 مع غريمه اللدود توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم نفسه.

وقال إيمري، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "هذا ليس عذرًا بالنسبة لنا، اعتدنا خوض الكثير من المباريات أسبوعيًا".

واكمل: "حصلنا على راحة يوم الأحد، وبدأنا العمل يوم الاثنين ثم الثلاثاء والأربعاء، وغدًا كل فرد سيكون مستعدًا للعب".

وأضاف إيمري: "الدوري الممتاز يضع جدول مبارياتنا، وأنا احترم ذلك، ونتأقلم جميعًا ونستعد للمباريات في الأيام المتاحة".

وأضاع بيير-إيمريك أوباميانج، ركلة جزاء في وقت متأخر في قمة شمال لندن، كادت تصعد بأرسنال إلى المركز الرابع، لكن المدرب الإسباني، أكد أنه سيجدد الثقة بالمهاجم الجابوني لتسديد المزيد من ركلات الجزاء.

وانهى إيمري تصريحاته: "تحليت بالإيجابية سابقًا، وسأظل إيجابيًا، وإذا حصلنا على ركلة جزاء أخرى، ستكون ثقتي كبيرة في قدرته على التسجيل".