التكشيل الرسمي لمباراة روما وبورتو

أعلن التشكيل الرسمي لمواجهة مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما بملعبه بنتيجة 2-1. تشكيل بورتو البرتغالي: ايكر كاسياس - إيدير ميليتو - فيليبي - بيبي - تيليس - أوتافيو - بيريرا - هيرارا - خيسوس كورونا - ماريجا - سوريس. تشكيل روما الإيطالي: أولسين - خيسوس - مانولاس - ماركانو - كارسدورب - نزونزي - دي روسي - كولاروف - زانيولو - دجيكو - بيروتي.

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