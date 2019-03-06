20 أولوية تمنح الوحدة العمادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة
استند نادي الوحدة في طلبه للهيئة العامة للرياضة باعتماد النادي عميدا للأندية السعودية بعد تصحيح تاريخ التأسيس إلى 20 أولوية.
وكان الوحدة قدم ما يثبت تأسيسه عام 1334هـ الموافق 1916م.
وكانت لجنة من المؤرخين الوحداويين بدأت عملها قبل سنوات عدة بدعم من إدارة النادي السابقة برئاسة هشام مرسي وقيادة المؤرخ محمد غزالي يماني، الذي كان يعكف على إصدار كتابه بعد أن فسح أخيرا من وزارة الإعلام تحت عنوان (الوحدة أول ناد بالمملكة العربية السعودية بالأدلة والوثائق).
وظل يماني خلال السنوات الماضية في بحث مستمر لإثبات عمادة الوحدة للأندية السعودية حتى صدور كتابه.
وأبرز يماني في كتابه مواقف ومناسبات عدة لتأكيد عمادة الوحدة، مستندا على مصادر معلومات وشواهد، حيث ذكر 20 أولوية يحظى بها النادي المكي من بينها رفع الحظر عن الكرة السعودية.
أولويات تثبت عمادة الوحدة
- أول فريق تأسس في المملكة العربية السعودية، وكان ذلك عام 1334هـ.
- لاعبوه الوطنيون هم بناة هذه اللعبة في البلاد.
- الفريق السعودي الوحيد الذي كان يمارس تمارينه في زمن المنع.
- النادي الذي بعث الرياضة رسميا في هذه البلاد بعد أن كانت الرياضة غير معترف بها رسميا.
- أول فريق أجرى مناورة حضرها مسؤول في الدولة وهو الأمير عبدالله الفيصل وسلم فيها الكأس للفائز، وكان ذلك عام 1366هـ، وبسبب هذه المناورة رفع المنع عن لعب كرة القدم بمكة المكرمة، بينما استمر المنع في جدة حتى عام 1369هـ، وهو العام الذي تأسس فيه نادي الاتحاد.
- أول فريق يشكل مجلس إدارة من رئيس وأعضاء (الفودة رائد الحكمة للمؤلف الدكتور زهير محمد جميل كتبي).
- أول فريق يرأسه أحد الأمراء، حيث ترأسه الأمير ماجد بن سعود بن عبدالعزيز عام 1379هـ.
- أول فريق يستقدم فرقا خارجية للتباري معها.
- أول قائد لمنتخب الغربية هو لاعب الوحدة عبدالله كعكي.
- أول قائد للمنتخب السعودي هو لاعب الوحدة عبدالرحمن الجعيد، رحمه الله، وذلك في الدورة العربية الثانية التي جرت في لبنان عام 1377هـ 1957م.
- أول حكم سعودي يحصل على اعتراف الفيفا لاعب الوحدة عبدالله كعكي.
- للوحدة الفضل على جميع من كان يلعب كرة القدم آنذاك في إلغاء قرار المنع.
- أول فريق يستقدم فريقا محليا للتباري معه (استقدم فريق الدمام عام 1376هـ)، وفريقا أجنبيا (اتحاد كراتشي الباكستاني).
- أول فريق يدفع باللاعبين الوطنيين أمام العمالقة الأجانب.
- أول فريق ينال كأس الملك في أول دوري رسمي معترف به، وكان ذلك عام 1377هـ (كتاب الرواد الصادر من رعاية الشباب).
- أول فريق يحقق بطولة المملكة عندما أصبحت تضم جميع المناطق، وكان ذلك عام 1386هـ (كتاب الرواد الصادر من رعاية الشباب).
- أول فريق يدخل الألعاب المختلفة في النادي (كتاب الرواد الصادر من رعاية الشباب).
- أول فريق تمنحه الدولة أرضا لبناء مقر وملعب عليه (كتاب الرواد الصادر من رعاية الشباب).
- له الفضل في اتخاذ رعاية الشباب قرارا ببناء مقار واستادات للأندية الرياضية بالمملكة (كتاب الرواد الصادر من رعاية الشباب).
- أول فريق يدخل النشاط الثقافي في الأندية ويطبع المحاضرات ويوزعها (كتاب الرواد الصادر من رعاية الشباب).
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