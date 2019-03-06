20 أولوية تمنح الوحدة العمادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

استند نادي الوحدة في طلبه للهيئة العامة للرياضة باعتماد النادي عميدا للأندية السعودية بعد تصحيح تاريخ التأسيس إلى 20 أولوية.

وكان الوحدة قدم ما يثبت تأسيسه عام 1334هـ الموافق 1916م.

وكانت لجنة من المؤرخين الوحداويين بدأت عملها قبل سنوات عدة بدعم من إدارة النادي السابقة برئاسة هشام مرسي وقيادة المؤرخ محمد غزالي يماني، الذي كان يعكف على إصدار كتابه بعد أن فسح أخيرا من وزارة الإعلام تحت عنوان (الوحدة أول ناد بالمملكة العربية السعودية بالأدلة والوثائق).

وظل يماني خلال السنوات الماضية في بحث مستمر لإثبات عمادة الوحدة للأندية السعودية حتى صدور كتابه.

وأبرز يماني في كتابه مواقف ومناسبات عدة لتأكيد عمادة الوحدة، مستندا على مصادر معلومات وشواهد، حيث ذكر 20 أولوية يحظى بها النادي المكي من بينها رفع الحظر عن الكرة السعودية.

أولويات تثبت عمادة الوحدة