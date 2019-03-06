شكرا لقرائتكم نصائح الصغير تسلح حراس الإسماعيلى أمام مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى اجتماعا مع ثلاثى الحراس محمد مجدى ومحمد فوزى وأيمن رجب على هامش المران اليوم .

وحرص مدرب الحراس على منح الحراس عدة نصائح قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى المقرر لها بعد غد الجمعة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن الفريق الاسماعيلاوى قد اصبحت فرصه فى التأهل صعبة للغاية بعد جمع نقطة واحدة من خوض 4 مباريات.