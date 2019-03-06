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شكرا لقرائتكم مبابي يدخل تاريخ دوري الأبطال قبل موقعة اليونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق نجم باريس سان جيرمان الواعد كيليان مبابى رقما قياسيا جديدا، مع ظهوره فى التشكيل الرسمى لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، التى تنطلق فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، فى إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويخوض مبابى الليلة مباراته رقم 25 فى دوري أبطال أوروبا، ليصبح أصغر رابع لاعب يصل إلى هذا العدد من المباريات فى البطولة بعمر 20 عاما و76 يوما. ويعد النجم الإسبانى سيسك فابريجاس لاعب موناكو الحالى، أصغر لاعب يخوض 25 مباراة فى دوري الأبطال بعمر 19 عاما و 292، ثم بويان 20 عاما و 32 يوما والمهاجم الأرجنتيني روكى سانتا كروز 20 عاما و 68 يوما.
وكان الفريق الباريسى قد نجح فى حسم لقاء الذهاب الذى أقيم الشهر الماضى على ملعب "أولد ترافورد"، معقل اليونايتد بثنائية نظيفة، الأمر الذى يجعل الباسجى الأقرب للتأهل إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
أرقام مبابي
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