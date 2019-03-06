المنتخب يتدرب مرة وحيدة للنيجر ومرتين لنيجيريا...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير اجيري، خوض تدريبين في نيجيريا، استعدادا لودية النسور يوم 26 مارس الجاري. ويتدرب منتخب مصر مرة واحدة فقط في النيجر قبل مواجهة الاخير يوم 23 من الشهر الحالي في الجولة الاخيرة لتصفيات كاس الامم الافريقية 2019. ينطلق معسكر المنتخب 17 مارس الجاري استعدادا لمواجهتي النيجر ونيجيريا. وأعلن أجيرى قائمة المنتخب بمعسكر الاستعداد لمواجهة النيجر، ونيجيريا وضمت 25 لاعبا هم: عمرو السولية، محمد أبو جبل، محمد الننى، عمر جابر، أحمد الشناوى، طارق حامد، أحمد حسن "كوكا، على أحمد "غزال"، محمود حسن "تريزيجيه"، على جبر، كريم حافظ ، عمرو وردة، محمد هاني، باهر المحمدي، صلاح محسن، حمود عبد الرحيم "جنش"، أحمد أيمن منصور، إسلام جابر، محمود علاء، عامر عامر، نبيل عماد "دونجا" عمار حمدى، مصطفى محمد، عبد الرحمن مجدى، أحمد أبو الفتوح.

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