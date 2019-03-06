شكرا لقرائتكم الهلال يعلن موعد عودة المصابين.. والعابد الأقرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الهلال يوم الأربعاء البرنامج الزمني لعودة لاعبيه الأربعة المصابين خلال الفترة المقبلة، بدء من عمر عبدالرحمن وصولا إلى نواف العابد.

وجاء في بيان النادي الخاص بالمصابين، بأن نواف العابد بعدما تعرض لالتهاب في عضلات أسفل البطن، فإنه سيلتحق بالتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، وسيستمر برنامج عبدالله عطيف لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع بعدما تعالج من إصابته في العضلة الضامة.

و أجرى سلمان الفرج عملية لتحرير أوتار مفصل الحوض، سيبدأ الجري حول الملعب بعد أسبوعين، وفيما يتعلق بعموري، فبعد أن أجرى عملية الرباط الصليبي، فإنه سيجري كشفا طبيا يوم 18 مارس للاطمئنان على سير برنامجه.