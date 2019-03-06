يوفنتوس يزف خبرا سارا لجماهيره بشأن "قلب" خضيرة

اسماء السيد - طمأن نادي يوفنتوس الإيطالي جماهيره بشأن الحالة الصحية نجم خط الوسط الدولي الألماني سامي خضيرة، الذي يعاني من عدم انتظام في دقات القلب.

وأكد متصدر الدوري الإيطالي في بيان أن سامي خضيرة بدأ اختبارات القلب المخطط لها وبدأ أيضا برنامجًا شخصيًا للتدريبات.

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي أكد التشخيص أن خضيرة سيعود لممارسة نشاطه مع الفريق بشكل كامل بعد اكتمال شهر من يوم خضوعه للجراحة".

وكان نادي يوفنتوس قد أكد الشهر الماضي أن خضيرة خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب بعدما تم تشخيص معاناته من عدم انتظام في دقات القلب، وسيغيب عن صفوفه لفترة شهر تقريبا.

وقال بطل إيطاليا في بيانه السابق "سيبقى سامي خضيرة في تورينو لاجراء فحوص طبية، ومن الممكن أن يخضع لدراسة كهروفيزيولوجية ولعلاج نهائي من اضطرابات دقات القلب تم تشخيصها".

وتتسبب هذه الحالة بعدم انتظام دقات القلب وترفع من وتيرتها، ويمكن أن تؤدي الى مضاعفات تشمل الدوار والضيق في التنفس والتعب.

وتلاحق لعنة الاصابات خضيرة هذا الموسم اذ لم يخض سوى 15 مباراة، تسع منها في الدوري الإيطالي. كما ابتعد عن الملاعب لفترة خمسة أسابيع في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الفخذ، قبل أن يصاب مجددا في الكاحل بعد عودته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وسبق للسويسري ستيفان ليشتشتاينر لاعب أرسنال الإنكليزي حاليا، أن عالى من حالة صحية مماثلة لحالة خضيرة، في أواخر العام 2015 عندما كان يدافع عن صفوف يوفنتوس، ما أبعده عن الملاعب لنحو شهر.