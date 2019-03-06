شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يجتمع بحراس مرمى الإسماعيلي قبل مواجهة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى اجتماعا مع ثلاثى الحراس محمد مجدى ومحمد فوزى وأيمن رجب على هامش المران اليوم .

وحرص مدرب الحراس على منح الحراس عدة نصائح قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى المقرر لها بعد غد الجمعة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن الفريق الإسماعيلاوى قد أصبحت فرصه فى التأهل صعبة للغاية بعد جمع نقطة واحدة من خوض 4 مباريات.