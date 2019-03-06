سامى قمصان يحتفل بعيد ميلادة الـ 43

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل سامى قمصان مدرب مساعد فريق الاهلى بعيد ميلادة الـ43 اليوم الاربعاء 6 / 3 / 2019 بعد مسيرة رائعة داخل جدران القلعة الحمراء والاسماعيلى و بلدية المحلة . وخاض سامي قمصان 66 مباراة مع أربعة أندية مختلفة هي الأهلي، ثم بلدية المحلة، ثم الإسماعيلي، وأخير نادي أسمنت السويس، آخر الأندية التي لعب لها قمصان قبل أن يعلن اعتزاله عام 2008 ، ويبدأ مسيرته التدريبية .

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