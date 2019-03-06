شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رحلة فريق الأهلى إلى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الأهلي، إلى الكونغو عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة. وتوجهت البعثة إلى فندق الإقامة والذى يبعد عن مطار الكونغو بما يقرب من ساعة ونصف.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الكونغو في الثالثة من فجر اليوم الأربعاء قبل أن تهبط في مطار إثيوبيا للتزود بالوقود ثم استأنفت رحلتها مرة أخرى إلى الكونغو في رحلة استمرت ما يقرب من 11 ساعة .

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.