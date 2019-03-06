مختار مختار يضم 20 لاعباً لمواجهة الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء غداً الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 24 للدوري . وضمت القائمة كل من : عامر عامر واحمد يحيي ومحمود البدري ومحمد عادل واحمد شديد قناوي واحمد رؤوف وعبد الرحمن فاروق ومحمود كابونجا ومحمد مسعد ومحمود حماده ووهاب انان وجيمس تيدي والسيد الشبراوي ومحمد حسين عضل وموسي دياورا وعبد الله راشد وغنام محمد ومحمود عبد النبي وعلاء سلامة واحمد مجدى . ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

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