شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر 24 ساعة ببرج العرب قبل مواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التوجه لبرج العرب صباح يوم، السبت، المقبل لإقامة معسكر مغلق لمدة 24 ساعة فى إطار الاستعداد لمواجهة جورماهيا الكينى.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرًا على بترو أتليتكو بهدف دون رد.

ويتصدر نصر حسين داى الجزائرى مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، ومن خلفه جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثًا برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولى بـ4 نقاط.