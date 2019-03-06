الطلائع يهزم الحدود وديا بثلاثية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طلائع الجيش فوزا علي نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى . سجل ثلاثية الطلائع أحمد سمير ومصطفي الزناري وعلي الزاهدي. ويستعد الطلائع لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الإثنين المقبل بالجولة 26 للدورى فيما يستعد الحرس لمواجهة إنبى فى نفس اليوم ونفس الجولة . ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الحرس المركز الحادى عشر بنفس الرصيد من النقاط .

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