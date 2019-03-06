حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأمن يوافق على 10 آلاف مشجع لمباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا الأمن يوافق على 10 آلاف مشجع لمباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا منتخب مصر يخوض تدريبين في نيجيريا انقسامات داخل مجلس الجبلاية بسبب قرار المباراة الفاصلة للبنك الأهلى النني يصل الإسكندرية 15 مارس للانتظام في معسكر المنتخب بعثة الأهلي تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب شباب الأهلي يفوز على بيراميدز بهدف نظيف في دورى القطاعات كهربا ومحمود علاء ينتظمان فى تدريب الزمالك استعدادًا لجورماهيا إجهاد عضلى لإبراهيم حسن وعبد الغنى.. وزيزو جاهز لمواجهة جورماهيا 25 لاعبا فى قائمة الإسماعيلي لمعسكر الإسكندرية

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