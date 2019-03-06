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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6 / 3 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاربعاء 6 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأمن يوافق على 10 آلاف مشجع لمباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الأمن يوافق على 10 آلاف مشجع لمباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

 

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منتخب مصر يخوض تدريبين في نيجيريا

 

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انقسامات داخل مجلس الجبلاية بسبب قرار المباراة الفاصلة للبنك الأهلى

 

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النني يصل الإسكندرية 15 مارس للانتظام في معسكر المنتخب

 

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بعثة الأهلي تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

 

 

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شباب الأهلي يفوز على بيراميدز بهدف نظيف في دورى القطاعات

 

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كهربا ومحمود علاء ينتظمان فى تدريب الزمالك استعدادًا لجورماهيا

 

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إجهاد عضلى لإبراهيم حسن وعبد الغنى.. وزيزو جاهز لمواجهة جورماهيا

 

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25 لاعبا فى قائمة الإسماعيلي لمعسكر الإسكندرية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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