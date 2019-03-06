شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاربعاء 6/3/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها وصول الفريق للكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب فى بطولة دورى أبطال افريقيا.

لاسارتي يدرس إعادة إسلام محارب لتشكيل الأهلي

يناقش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى إعادة إسلام محارب لاعب الفريق للحسابات الفنية بعد إبعاده خلال الفترة الماضية.

وعقد سباستيان مدرب الأهلى المساعد قبل سفره للكونغو جلسة مطولة مع إسلام محارب لتحفيظه بعض الجمل التكتيكية، تهميدًا للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع مستوى عدد من المهاجمين الذين يشاركون بشكل أساسي.

وأكد إسلام محارب جاهزيته للعودة للمشاركة سواء فى مركزه أو فى أى مركز أخر يراه الجهاز الفنى مناسب لقدراته، خاصة بعد سلسلة الإصابات التى ضربت عددًا من اللاعبين وأثرت على كفاءة بعض المراكز فى التشكيلة الحمراء.

الأهلى يتدرب مرتين على ملعب الشهداء قبل مواجهة فيتا كلوب

يتدرب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مرتين على ملعب الشهداء، الذى يستضيف مواجهة فيتا كلوب المقرر إقامتها السبت المقبل، التى تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويمنح الكاف الحق للفريق الضيف فى التدريب مرتين على ملعب المباراة حال كونه ملعب ترتان، وهو الأمر الذى سيفعله الأهلى قبل مواجهة بطل الكونغو.

درجة الحرارة تجبر الأهلى على التدريب ليلاً قبل مواجهة فيتا

تجبر درجة الحرارة المرتفعة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على التدريب ليلاً، خلال مدة إقامة الفريق فى الكونغو، قبل مواجهة فيتا كلوب المقرر إقامتها السبت المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلى 3 مرات فى الكونغو الأولى مساء اليوم بعد وصول الفريق ظهراً، على أن يؤدى الفريق الأحمر حصتين تدريبيتين غداً الخميس وبعد غد الجمعة على ملعب الشهداء الذى يستضيف المباراة.

الأهلى يحصن لاعبيه ضد الملاريا فى رحلة الكونغو

حدد خالد محمود طبيب الأهلى موعدا يوميا للبعثة للتطعيم ضد الملاريا طوال فترة تواجدها فى الكونغو، وشدد محمود على جميع أفراد البعثة بضرورة تناول التطعيمات بشكل يومى طوال مدة التواجد فى الكونغو، تفاديا لمرض الملاريا الأكثر انتشارا هناك.

ويستعد الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

صلاح محسن يجري أشعة على الحوض لتحديد مدة غيابه عن الأهلى

يُجرى صلاح محسن مهاجم الأهلى أشعة على العضلة الضامة اليوم الأربعاء، وكان صلاح محسن قد غادر مران الفريق أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة.

وتحدد الأشعة التي يجريها صلاح محسن حجم الإصابة ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة المقبلة.

تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن إصابة حمدى فتحى بمزق فى الخلفية

اطلع الجهاز الطبى بالنادى الأهلى على الأشعة التى أجراها حمدى فتحى لاعب وسط الفريق، وأعلن مسئولو الأهلى أن الأشعة أثبتت إصابته بمزق فى العضلة الخلفية ويحتاج للتأهيل لفترة تترواح من 4 إلى 6 أسابيع.

ويغيب حمدى فتحى عن قائمة الفريق التى ستواجه فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.