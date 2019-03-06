شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور لسوبر كورة : هذه أسباب تصريحات سيد عبد الحفيظ ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب الوطني الوطني السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى في الفترة الأخيرة، وذلك خلال تواجد الغندور في ندوة لـ"سوبر كورة"، تحدث فيها عن العديد من الملفات الرياضية وينشرها الموقع خلال ساعات. للمزيد حول تعليق الغندور على تصريحات سيد عبد الحفيظ اضغط هنا:

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