شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوودا يعود لتدريبات الاتحاد السكندرى بعد مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أحمد داوودا لاعب وسط الاتحاد السكندرى، للانتظام فى تدريبات فريقه الجماعية، عقب مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها غدًا الخميس، على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وغاب داوودا عن مباراتي زعيم الثغر ضد الهلال السعودى فى البطولة العربية، كما غاب عن مواجهة الداخلية فى الدورى، ويغيب أيضًا عن المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربى، نظرًا لتعرضه للإصابة فى العضلة الضامة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الاتحاد يوم السبت المقبل، بعد شفاء اصابته، للاستعداد لمواجهة الجونة يوم 12 مارس.