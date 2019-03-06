كورة لايف Man United بث مباشر مان يونايتد وباريس سان جيرمان live hd7 مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد...

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

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هدف مانشستر يونايتد الأول

هدف باريس سان جيرمان الأول

هدف مانشستر يونايتد الثاني