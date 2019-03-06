القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2019 على عدة أقمار مجانا: القنوات الناقلة لمباراة...

يبحث الكثير من الأشخاص عن القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2019 من أجل مشاهدة مباريات دوري أبطال أورويا الذي يشارك فيه عدد من كبار الفرق الأوروبية، كما تعد تلك البطولة هي الأقوى والأكثر متابعة مقارنة بغيرها من البطولات، وذلك بسبب جماهيرية الأندية المشاركة بها مثل:”ليفربول، ريال مدريد،….”.

القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2019

من خلال السطور القادمة سنتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2019 على جميع الأقمار الصناعية، حيث أن تلك البطولة غير مذاعة على أي من كل القنوات الرياضية بل أنها مذاعة فقط عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية باعتبارها الناقل الحصري لها، ولكن توجد قنوات فضائية تقوم بإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا دون دفع رسوم.

تردد القنوات المجانية الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2019

والآن سنضع بين أيديكم تردد القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2019 على عدة أقمار مختلفة:

اسم القناة القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز CBC Sport HD AzerSpace 1 46.0°E 11135 H 27500 Idmen TV AzerSpace 46°E 11175 H 27500 ARENA SPORT Eutelsat 11512 V 30000 IRIB Varzich Badr-4/5/6/7 11881 H 27500 RTS Hot Bird 13 10971 H 27500

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2019 يوم الثلاثاء القادم عبر تلك القنوات المفتوحة المذكورة أعلاه.

تحديث: غدا ستقام مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وستذاع المباراة على القنوات المذكورة أعلاه.

تحديث: يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا 2019 على القنوات المذكورة.