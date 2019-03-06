kora star مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة ستار يوتيوب مجانا في دوري أبطال...

نقدم لكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة ستار اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف ملعب حديقة الامراء لقاء العودة بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 6 مارس 2019 لحساب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيعتمد الـ بي إس جي على عامل الأرض والجمهور اليوم لكسر شوكة مان يونايتد في لقاء الكبار لخطف الفوز وضمان الحصول على بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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تبدأ ضربة البداية مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة ستار اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة اون لاين اليوم في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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