الغندور: مؤتمر "نبذ التعصب بين الجماهير" لم ينجح لغياب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إن مؤتمر (نبذ التعصب بين الجماهير) غاب عنه النادي الأهلي، على الرغم من حضور رئيس نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة، مضيفًا أن غياب النادي الأهلي عن نبذ التعصب يعني عدم نجاح المؤتمر، لأن أي مؤتمر لابد من تواجد الأهلي والزمالك.

وأوضح "الغندور"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع عمرو عبدالحميد، المذاع على قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن وجود رئيس الزمالك بسبب غياب أي قيادي بالنادي الأهلي، والدولة تتمنى اللقاء بين أعضاء مجلس إدارة الناديين، والتقريب بين وجهات النظر، لأن الحكومة تريد مصلحة مصر.

وأضاف، أنه خلال 3 أشهر سيكون لدينا بطولة أفريقيا، والجماهير من الناديين سيكونان المشجع الرئيسي للمنتخب، والدولة تسعى لنجاح البطولة بصورة منقطعة النظير، مؤكدًا أن نبذ التعصب لا يأتي من مجرد مؤتمر واحد، ويعد المؤتمر خطوة، ووزارة الشباب تتبنى نبذ التعصب الرياضي وعلى الجميع الاستجابة.

وتابع أن العدالة بين الأندية الأساس لنبذ التعصب، ولابد من مراقبة صفحات الأندية الشعبية، لأن البعض يثير الفتنة من أجل إحداث التعصب والفتنة بين الجماهير.