محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة مصطفى الجريتلي: زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لمباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره مانشستر يونايتد، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. وكانت مباراة الذهاب بثلاثية نظيف لفريق باريس سان جيرمان. ويلعب باريس بطريقة (4-2-3-1) بالتشكيل التالي: الحارس: بوفون خط الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات خط الوسط: فيراتي، ماركينوس ثلاثي الوسط الهجومي: ألفيش، دراكسلر، دي ماريا المهاجم: مبابي بينما يلعب يونايتد بالتشكيل التالي بطريقة (4-3-3): الحارس: دي خيا الدفاع: ليندلوف، بايي، سمالينج، شو خط الوسط: يونج، ماكتوميناي، فريد ثلاثي الهجوم: راشفورد، لوكاكو، بيريرا وانتظروا ملخصاً لأحداث المباراة وسجل البلجيكي لوكاكو الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد دقيقتين من عمر الشوط الأول بعد استغلال خطأ مدافع باريس سان جيرمان. وبعد مرور 12 دقيقة من عمر اللقاء تعادل خوان بيرنات لباريس سان جيرمان بعرضية من مبابي. مرور 20 دقيقة من الشوط الأول وسط سيطرة من لاعبي باريس سان جيرمان عقب هدف التعادل؛ حيث سنحت للاعبيه فرصتين للتسجيل في مرمى مانشستر. وفي الدقيقة 30 استغل روميرو لوكاكو سقوط الكرة التي تصدى لها بوفون من يده ليتقدم مرة ثانية لفريقه. وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف سجلهما لوكاكو.. انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. أربعاء الأبطال.. باريس سان جيرمان 1 -2 مانشستر يونايتد.. لوكاكو لا يرحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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