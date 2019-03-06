تقرير.. من سيغيب عن الأهلي أمام الزمالك؟.. إيقاف وحيد و8 إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شريف إكرامي: إصابة حتى منتصف إبريل

محمد نجيب: أشعة تحدد موعد عودته للتدريبات

حمدي فتحي: إصابة حتى نهاية إبريل

حسام عاشور: استمرار البرنامج العلاجي

وليد سليمان: انتظام في المران عقب العودة للأهلي من الكونغو

محمد محمود: إصابة لنهاية الموسم

صلاح محسن: آشعة على العضلة الضمة لتحديد مدة غيابه

كريم نيدفيد: إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء

عمرو جمال: تأهيل للإصابة على مستوى العضلة الأمامية، وبدأ مرحلة الجري.

خاض الأهلي المباراة الأخيرة قبل مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز، ولن يلعب على المستوى المحلي أي لقاء قبل مواجهة 30 مارس الجاري، التي تمثل أهمية في سباق اللقب هذا الموسم.

أصبح لدى الزمالك فارق نقطة واحدة بالإضافة إلى خوض مباراة أقل من الأهلي السباق نحو اللقب، وهو ما جعل الأمر المنافسة شرسة خاصة وأن الفريقان سيلعبان معًا في مواجهتين.

لكن وبعد خوض الأهلي لأخر مباراة محلية، فقد لاعبًا وحيدًا بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهو كريم نيدفيد الذي حصل على البطاقة الثالثة أمام بتروجيت.

ويأتي موقف كافة العناصر المهددة بالغياب كما يلي:

شريف إكرامي: عانى من مزق في عضلة السمانة، وأعلن في نهاية فبراير الماضي أنه بحاجة إلى فترة من 4 إلى 6 أسابيع من أجل العودة إلى المباريات.

محمد نجيب: عانى من إصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة منذ العام الماضي، وتقرر أن يخضع للآشعة هذا الأسبوع من أجل تحديد موعد عودته للتدريبات.

حمدي فتحي: تعرض للإصابة بمزق في الخلفية وأعلن النادي الأهلي أن إصابته ستبعده عن المباريات لمدة تصل إلى شهر ونصف.

حسام عاشور: استمر حسام عاشور في البرنامج العلاجي الذي يخضع له من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، ولم يتحدد بعد موعد عودته إلى التدريبات.

وليد سليمان: تقرر أن يعود وليد سليمان إلى التدريبات الجماعية من جديد عقب عودة الأهلي من الكونغو، وهو ما يمنح اللاعب فرصة للمشاركة أمام شبيبة الساورة في حالة وصوله للجاهزية البدنية والفنية المطلوبة.

محمد محمود: إصابة لنهاية الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي.

صلاح محسن: آشعة على العضلة الضمة لتحديد مدة غيابه.

عمرو جمال: تأهيل للإصابة على مستوى العضلة الأمامية، وبدأ مرحلة الجري.

كريم نيدفيد: إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء