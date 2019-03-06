الأهلي ينفي تعرض الأمن لأحد أعضائه في فرع مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة– (الخليج 365):

نفى النادي الأهلي الأربعاء تعرض قوات الأمن لأي من أعضائه سواء داخل فرع مدينة نصر أو خارجه أو في محيطه، "حتى تكون الصورة واضحة للجميع."

وأوضح الأهلي عبر حسابه على موقع فيسبوك أن "الصورة المنشورة من أمام بوابات فرع النادي الأهلي بمدينة نصر وقوات الأمن المتواجدة للقيام بدورها كالمعتاد في حماية أمن وسلامة الجميع في مباراة شباب الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دوري الشباب والتي أقيمت عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر".

وقال النادي الأهلي "لزم التنويه بعد قيام أحد الأشخاص باستغلال هذه الصورة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات الأمن تتربص بأحد أقاربه من أعضاء النادي، وهو أمر لم يحدث، خصوصًا وأن قوات الأمن لم تتعرض لأي من أعضاء النادي سواء داخل فرع مدينة نصر أو خارجه أو في محيطه، حتى تكون الصورة واضحة للجميع".

وزعم مذيع فى قناة إخوانية تبث من تركيا عبر حسابه على تويتر قبل ساعتين أن قوات الأمن "تطارد أمه داخل فرع النادي الأهلي في مدينة نصر"، ناشرًا صورة لقوات الأمن أمام أسوار النادي".