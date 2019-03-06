٢٥ لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة مازيمبي وسموحة

استدعى البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للاسماعيلى 25 لاعبا للسفر غدا للاسكندرية ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة مازيمبى الكونغولى يوم الجمعة بدورى أبطال أفريقيا وسموحة يوم الثلاثاء بالدورى المحلى. ويخوض الفريق معسكر مطول بالأسكندرية حتى السفر لتونس عقب لقاء الفريق السكندرى بـ24 ساعة لمواجهة بطلها الأفريقى منتصف مارس الجارى فى ختام مشواره بدورى الأبطال. القائمة شهدت استدعاء الثلاثى مدحت فقوسة وعلاء عبد العظيم ومحمد الشامى بعد غياب طويل. وجاءت القائمة كاملة على النحو التالى … حراسة المرمى .. محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب. خط الدفاع .. طارق طه – علاء عبد العظيم – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن . خط الوسط .. عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم – محمد الضرف – محمد الشامى – مدحت فقوسة. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.

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