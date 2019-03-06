كواليس جلسة جروس مع كهربا

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق على هامش المران استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى الأحد المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية

وطالب جروس اللاعب بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب وعدم الانشغال باي أمور أخرى قد تؤثر على تركيزه وحذره من العصبية داخل الملعب مع زملاؤه أو مع الحكام

وانتظم محمود كهربا في التدريبات الفريق الجماعية اليوم لأول مرة و ذلك بعد رفع الإيقاف عنه من قبل إدارة الزمالك بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بترو اتليتكو في الجولة الثالثة و قد خضع اللاعب للتحقيق وتم الاكتفاء بالعقوبة المالية