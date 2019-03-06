تفاصيل جلسة رئيس الزمالك واللاعبين قبل لقاء جورماهيا

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن جلسة رئيس النادي، مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق، قبل انطلاق مران اليوم الاربعاء، جاءت في أرضية الملعب، لتوجيه الشكر لهم على أداءهم خلال مباراة بترو أتليتكو الأنجولي الأخيرة، وتحقيق الفوز باللقاء خارج الملعب، والتغلب على جميع الصعوبات.

وأوضح المشرف علي الكرة، أن رئيس الزمالك، تحدث مع اللاعبين عن أهمية الفترة الحالية، في ظل ضغط المباريات المحلية والافريقية، وأنه طالبهم بالتركيز في كل لقاء، وتحقيق الفوز، مؤكدًا ثقته في قدراتهم وإمكانياتهم، وتحقيق الفوز لمواصلة المشوار المحلي والإفريقي.

وأوضح المشرف علي الكرة، أن رئيس الزمالك، تحدث مع اللاعبين عن أهمية الفترة الحالية، في ظل ضغط المباريات المحلية والافريقية، وأنه طالبهم بالتركيز في كل لقاء، وتحقيق الفوز، مؤكدًا ثقته في قدراتهم وإمكانياتهم، وتحقيق الفوز لمواصلة المشوار المحلي والإفريقي.

ويستعد الزمالك، لمواجهة جورماهيا الكيني، الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وجورماهيا فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونصر حسين داي الجزائري فى المركز الأول برصيد 7 نقاط، وبترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.