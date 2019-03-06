اونلاين | مانشستر يونايتد مباشر .. مشاهدة مباراة PSG VS MANSHESTER UNITE بث مباشر اليوم .. كورة لايف يوتيوب .. يلا شوت UNITED

هل تأهل فريق في دوري الأبطال بعد خسارته بهدفين ذهاباً على أرضه؟

مانشستر يونايتد مباشر .. مشاهدة مباراة PSG VS MANSHESTER UNITE بث مباشر اليوم .. كورة لايف يوتيوب .. يلا شوت UNITED

– تتوجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية مساء يوم الأربعاء إلى ملعب حديثة الأمراء ، عندما يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويبحث النادي الباريسي عن تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، في حين أن مهمة مانشستر يونايتد ستكون صعبة جداً في هذا اللقاء بسب حاجته للفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

مانشستر يونايتد مباشر .. مشاهدة مباراة PSG VS MANSHESTER UNITE بث مباشر اليوم .. كورة لايف يوتيوب .. يلا شوت UNITED

* هل تأهل فريق في دوري الأبطال بعد خسارته ذهاباً (2-0) على ميدانه؟

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من بين التاكيدات على أن مهمة فريق الشياطين الحمر صعبة جداً ، هي النتائج التاريخية بعد خسارة أصحاب الأرض في مباراة الذهاب ، وفشله بتحقيق نتيجة تؤهله للحصول على بطاقة التأهل في مباريات الإياب.

ولم يتمكن أي فريق حتى الآن من التأهل إلى الدور التالي من مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة هدفين نظيفين أو أكثر ، وذلك في (34) مناسبة سابقة.

مانشستر يونايتد مباشر .. مشاهدة مباراة PSG VS MANSHESTER UNITE بث مباشر اليوم .. كورة لايف يوتيوب .. يلا شوت UNITED

مانشستر يونايتد لم يفز سوى في مباراة واحدة فقط من آخر عشر مباريات في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا ، وذلك ضد أولمبياكوس في مارس 2014 على ملعب أولد ترافورد بنتيجة (3-0).

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد جاء آخر انتصار لمانشستر يونايتد خارج ميدانه في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا قبل ثماني سنوات ضد شالكه الألماني ، عندما فاز بهدفين نظيفين في أبريل / نيسان 2011.

مانشستر يونايتد مباشر .. مشاهدة مباراة PSG VS MANSHESTER UNITE بث مباشر اليوم .. كورة لايف يوتيوب .. يلا شوت UNITED