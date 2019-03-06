اونلاين | كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إحصائية سلبية عمرها 14 عاماً تنتظر مانشستر يونايتد اليوم

– يرحل مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب حديقة الأمراء في فرنسا لملاقاة باريس سان جيرمان ، وذلك في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

وستكون مهمة مانشستر يونايتد صعبة جداً في هذا اللقاء بسب حاجته للفوز بثلاثة أهداف دون رد والحفاظ أيضاً على نظافة شباكه ، في حين أن باريس سان جيرمان يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى ربع النهائي.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

Advertisements

وخسر مانشستر يونايتد آخر مباراتين في دوري أبطال أوروبا ، بنتيجة (1-2) ضد فالنسيا خارج أرضه ، وأمام باريس سان جيرمان على ملعب أولد ترافورد (2-0) ، لكنه لم يخسر ثلاث مباريات متتالية منذ مارس 2005.

ولم يفز فريق الشياطين الحمر سوى في مباراة واحدة فقط من آخر عشر مباريات في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا ، وذلك ضد أولمبياكوس اليوناني في مارس 2014 على ملعب أولد ترافورد بنتيجة (3-0).

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد جاء آخر انتصار لمانشستر يونايتد خارج ميدانه في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا قبل ثماني سنوات ضد شالكه الألماني ، عندما فاز بهدفين نظيفين في أبريل / نيسان 2011.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

تجدر الإشارة إلى إن أي فريق لم يتمكن حتى الآن من التأهل إلى الدور التالي من مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الذهاب على أرضه بنتيجة هدفين نظيفين أو أكثر ، وذلك في (34) مناسبة سابقة.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv