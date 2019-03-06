اونلاين | مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا كورة لايف

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رابط سريع hd مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم 6-3-2019 في كأس السوبر الكاتالوني

سيكون عشاق البارسا على موعد مع مباراة قوية للفريق الكاتالوني ، عندما يلتقي فريق برشلونة، في الثامنة الا الربع مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره فريق جيرونا في مباراة كأس السوبر الكتالوني، وتُقام تلك المباراة بشكل سنوي بين أندية إقليم كتالونيا في إسبانيا، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر:

ووقع الاتحاد الكتالوني لكرة القدم اختياره على جيرونا لمواجهة برشلونة نظرًا لما حققه من إنجازات مميزة في الموسم الماضي من الدوري الإسباني وتفوقه على الجار الآخر، إسبانيول، وكان برشلونة قد فاز بذلك الكأس في العام الماضي بعد فوزه على إسبانيول بركلات الترجيح، لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر.

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موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية ، تُذاع هذه المباراة المرتقبة فقط عبر القناة الرسمية لنادي برشلونة، مصحوبة بتعليق إسباني، كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في كأس السوبر الكاتالوني.

تشكيل برشلونة المتوقع لكأس السوبر الكاتالوني:

من المتوقع أن يدفع فالفيردي بتشكيل مكون من ، حراسة المرمى: سيليسين، خط الدفاع: موسى واجي، شاومي، أومتيتي، ميراندا، خط الوسط: آلينا، فيدال، ريكي بويج، خط الهجوم: مالكوم، بواتينج، كوتينيو.