اونلاين | مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا كورة لايف

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رابط سريع hd مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم 6-3-2019 في كأس السوبر الكاتالوني
مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر:
ووقع الاتحاد الكتالوني لكرة القدم اختياره على جيرونا لمواجهة برشلونة نظرًا لما حققه من إنجازات مميزة في الموسم الماضي من الدوري الإسباني وتفوقه على الجار الآخر، إسبانيول، وكان برشلونة قد فاز بذلك الكأس في العام الماضي بعد فوزه على إسبانيول بركلات الترجيح، لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر.
موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات الناقلة:
تشكيل برشلونة المتوقع لكأس السوبر الكاتالوني:
من المتوقع أن يدفع فالفيردي بتشكيل مكون من ، حراسة المرمى: سيليسين، خط الدفاع: موسى واجي، شاومي، أومتيتي، ميراندا، خط الوسط: آلينا، فيدال، ريكي بويج، خط الهجوم: مالكوم، بواتينج، كوتينيو.