اونلاين | كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

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كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

موقع الخليج 365 سبورت – يخرج مانشستر يونايتد الإنجليزي، لملاقاة مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مانشستر يونايتد للثأر من هزيمته على ملعبه أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب الشهر الماضي.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

ورغم إدراكنا في موقع الخليج 365 سبورت ، بأن مهمة مانشستر يونايتد تبدو شبه مستحيلة، إلا أننا نستعرض معكم في هذا التقرير، 4 عوامل تدفع الشياطين الحمر للتفاؤل في هذه المباراة:

لوكاكو والتألق:

نسج روميلو لوكاكو عروضاً مميزة في المباريات الأخيرة للشياطين الحمر، حيث سجل هدفين أمام ساوثهامبتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، كما سجل مثلهما أمام كريستال بالاس قبل أسبوع من الآن، وهو ما جعله يسجل 4 أهداف في مبارتين، ليمنح بهم ست نقاط ثمينة لفريقه.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

ومن المتوقع أن يشارك لوكاكو في هذه المباراة بسبب الغيابات التي يعاني منها مانشستر يونايتد، لذلك فإن فرص تألق البلجيكي تبدو كبيرة.

التاريخ يُساعد:

لا شك أن تأهل آياكس على حساب ريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء، سيعطي دفعة معنوية للشياطين الحمر من أجل قلب الطاولة على باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء.

وإذا عرجنا على التاريخ، فإننا سنجد أن آياكس هو أول فريق تمكن من التأهل إلى الدور الموالي بعدما خسر لقاء الذهاب على أرضية ملعبه، وحدث ذلك في موسم 1995/1996 حينما خسر أمام باناثينايكوس اليوناني في نصف النهائي بهدف نظيف قبل أن يتدارك النتيجة في مواجهة العودة بفوزه 3/0.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

وفي موسم 2010/2011، خسر إنتر ميلان أمام بايرن ميونخ في ثمن النهائي، بهدف نظيف على ملعب جوسيبي مياتزا، لكن في لقاء العودة، تمكن الفريق الإيطالي من قلب الطاولة على النادي البافاري في عقر دار هذا الأخير، وذلك حين فاز عليه بنتيجة 3/2، ليتأهل الأفاعي إلى ربع النهائي.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

لا يملك باريس سان جيرمان ذكريات رائعة حينما يتعلق الأمر بمباريات الإياب في الدور ثمن النهائي، فقد تلقى الفريق الباريسي خلال الموسم الماضي خسارة محبطة أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ليودع الكأس ذات الأذنين للمرة الثانية على التوالي من نفس الدور.

وفي الموسم قبل الماضي، عاش باريس سان جيرمان كابوساً أسود حين تلقى خسارة مذلة بستة أهداف مقابل هدف أمام برشلونة، مع العلم أنه فاز بأربعة أهداف دون رد في موقعة الذهاب.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

الحكم سكومينا:

حكم هذه المباراة سيكون له عامل آخر يجب أن يُأخذ في الاعتبار، فالسلوفيني دامير سكومينا سبق له وأن وقاد نهائي الدوري الأوروبي قبل موسمين بين مانشستر يونايتد وآياكس أمستردام، والذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد، وهو ما يجعل هذا الحكم مصدر تفاؤل للشياطين الحمر.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى هزيمة قاسية بهدفين دون رد ضد باريس سان جيرمان فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "أولد ترافورد"، ليصعب مهمته نسبياً فى التأهل إلى ربع نهائى البطولة القارية فى جولة الإياب المقرر إقامتها العاشرة مساء اليوم،الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء".

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كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

يدخل مانشستر يونايتد اليوم، ضد باريس سان جيرمان متأثراً بغياب عدد من العناصر الأساسية، حيث يفتقد 10 لاعبين من القوى الضاربة للشياطين الحمر أبرزهم بول بوجبا بسبب تعرضه للإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الذهاب.

وفى مباراة اليوم، قد يتمكن اليونايتد من العبور حال تطبيق تلك الخطوات..

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

اللعب بثلاثى فى الخط الخلفى

فى مباراة الذهاب نجح توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان فى إستغلال سرعات كيليان مبابي وأنخيل دى ماريا لزيادة القوة الهجومية لنادى العاصمة حتى تمكن من خطف هدفين وجاء هذا بسبب عدم اللعب بثلاثى دفاعى فى خط الخلف للشياطين الحمر وخوض اللقاء بالثنائى بايلي وليندلوف.

وفى حالة اللعب بالثلاثى بايلي وليندلوف وسمولينج فى الخط الخلفى سيمنح هذا الفريق القدرة على إخماد الإنطلاقات الهجومية لثنائى باريس سان جيرمان مصدر الخطورة الرئيسي على مرمى دى خيا، مع العلم بأن سرعة نقل الكرة إلى الأمام سيكون سر تفوق "الريد ديفيلز" على البياسجي.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

دائماً يعتمد أولى جونار سولشاير المدير الفنى مانشستر يونايتد فى الهجوم على الجناح الأيسر ماركوس راشفورد، وسيكون الفريق مطالبا اليوم بتكثيف هجومه لتعويض نتيجة الذهاب وبالتالي الاعتماد أيضًا على الجبهة اليمنى التى سيتواجد فيها ديوجو دالوت فى مركز الجناح الأيمن بعدما قدم اللاعب أداء مميز وكان السر فى عودة مان يونايتد أمام ساوثهامبتون فى المباراة التى إنتهت بفوز الشياطين الحمر 3-2.

وفى مباراة اليوم، قد يكون لدالوت دوراً كبيراً تهديد مرمى باريس سان جيرمان حيث يملك القدرة على المراوغة والجرأة الهجومية، حال الاعتماد عليه وعدم الاكتفاء براشفورد فقط من الجبهة اليسرى.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

التحكم فى وسط الملعبا

يواجه سولشاير أزمة كبيرة فى منطقة خط الوسط بسبب غياب الثلاثى أندير هيريرا وماتيتش للإصابة وبول بوجبا للإيقاف، وقد يدفع بالثنائى ماكتوميناي وبيريرا على الدائرة والبرازيلى فريد متقدماً عوضاً عن النجم الفرنسى.

ونجاح الثلاثى ماكتوميناي وبيريرا وفريد فى كسب معركة خط الوسط والتحكم فى مجريات الأمور بهذة المنطقة سيكون مؤشرا قوى لعبور الفريق إلى دور الـ 8، وقد يكون الأكثر قوه بينهم بيريرا لتألقه خلال الفترة الأخيرة وأحرازه هدفاً وصناعة أخر ضد ساوثهامبتون فى المباراة التى إنتهت بفوز مان يونايتد 3-2.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

الهجمات المرتدة

من أبرز الأسباب التى ساهمت فى نجاح سولشاير مع مانشستر يونايتد منذ تولى المسئولية خلفاً للبرتغالى جوزيه مورينيو، القدرة على تنفيذ الهجمات المرتدة أمام المنافسين والتى كان لها دوراً كبيراً تسجيل المزيد من الأهداف.

لذلك سيكون سرعة الإرتداد هجومياً من الدفاع ضد باريس سان جيرمان وبناء هجمات وترجمتها إلى أهداف حقيقة سيكون مفتاح الشياطين الحمر لعبور نادى العاصمة الفرنسية.

روأحد العناصر القوية التى تستطيع إنقاذ مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان حيث يمتلك القدرات البدنية والتهديفية التى تزعج أى دفاع فى العالم، وبالرغم من مشاركته أخر 6 دقائق فى مباراة الذهاب إلا أنه سيكون صاحب دور كبير فى جولة الإياب وسيدخل التشكيل الأساسى مساء اليوم.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

وشارك روميلو لوكاكو فى 26 مباراة مع مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى وأحرز 12 هدفاً وصنع هدفاً وحيداً وخاض 6 لقاءات بدورى الأبطال وصنع هدف واحد.