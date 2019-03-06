اونلاين | يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر الأن - yalla shoot

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يلتقي فريقي برشلونة وجيرونا ضمن بطولة كأس السوبر الكتالوني 2019، في ملعب إستادي دي لا نوفا كرو ألتا ، برشلونة في أفضل حالاته بعد الصعود في كأس ملك أسبانية علي حساب ريال مدريد ، و ايضا فوز مستحق في ديار الريال بالدوري بهدف ، اليوم في مهمه جديدة امام فريق غيرونا ، اللقاء سيتم البث المباشر عبر جول العرب ولكن لا يوجد اي تعليق باللغة العربية والتعليق الوحيد للقاء باللغة الأسبانية..

لقاء اليوم سيتم بعد ان تم تأكيد القائمة الخاصة بفريق البرسا ، والتي ستكون بدون سواريز، ميسي، ديمبيلي ، وسيعتمد علي جميع لاعبي الشباب وأتاحه فرصة لبعض لاعبي الفريق في لقاء اليوم.

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وجيرونا في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:45 بتوقيت القاهرة.

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نحن في الخليج 365 الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي برشلونة وجيرونا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365 الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.