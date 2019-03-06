اونلاين | كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

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4 أسباب تدعو مانشستر يونايتد للتفاؤل أمام سان جيرمان

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

موقع الخليج 365 سبورت – يخرج مانشستر يونايتد الإنجليزي، لملاقاة مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

ويتطلع مانشستر يونايتد للثأر من هزيمته على ملعبه أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب الشهر الماضي.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

ورغم إدراكنا في موقع الخليج 365 سبورت ، بأن مهمة مانشستر يونايتد تبدو شبه مستحيلة، إلا أننا نستعرض معكم في هذا التقرير، 4 عوامل تدفع الشياطين الحمر للتفاؤل في هذه المباراة:

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

لوكاكو والتألق:

نسج روميلو لوكاكو عروضاً مميزة في المباريات الأخيرة للشياطين الحمر، حيث سجل هدفين أمام ساوثهامبتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، كما سجل مثلهما أمام كريستال بالاس قبل أسبوع من الآن، وهو ما جعله يسجل 4 أهداف في مبارتين، ليمنح بهم ست نقاط ثمينة لفريقه.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

ومن المتوقع أن يشارك لوكاكو في هذه المباراة بسبب الغيابات التي يعاني منها مانشستر يونايتد، لذلك فإن فرص تألق البلجيكي تبدو كبيرة.

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كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

التاريخ يُساعد:

لا شك أن تأهل آياكس على حساب ريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء، سيعطي دفعة معنوية للشياطين الحمر من أجل قلب الطاولة على باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء.

وإذا عرجنا على التاريخ، فإننا سنجد أن آياكس هو أول فريق تمكن من التأهل إلى الدور الموالي بعدما خسر لقاء الذهاب على أرضية ملعبه، وحدث ذلك في موسم 1995/1996 حينما خسر أمام باناثينايكوس اليوناني في نصف النهائي بهدف نظيف قبل أن يتدارك النتيجة في مواجهة العودة بفوزه 3/0.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

وفي موسم 2010/2011، خسر إنتر ميلان أمام بايرن ميونخ في ثمن النهائي، بهدف نظيف على ملعب جوسيبي مياتزا، لكن في لقاء العودة، تمكن الفريق الإيطالي من قلب الطاولة على النادي البافاري في عقر دار هذا الأخير، وذلك حين فاز عليه بنتيجة 3/2، ليتأهل الأفاعي إلى ربع النهائي.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

لا يملك باريس سان جيرمان ذكريات رائعة حينما يتعلق الأمر بمباريات الإياب في الدور ثمن النهائي، فقد تلقى الفريق الباريسي خلال الموسم الماضي خسارة محبطة أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ليودع الكأس ذات الأذنين للمرة الثانية على التوالي من نفس الدور.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

وفي الموسم قبل الماضي، عاش باريس سان جيرمان كابوساً أسود حين تلقى خسارة مذلة بستة أهداف مقابل هدف أمام برشلونة، مع العلم أنه فاز بأربعة أهداف دون رد في موقعة الذهاب.

الحكم سكومينا:

حكم هذه المباراة سيكون له عامل آخر يجب أن يُأخذ في الاعتبار، فالسلوفيني دامير سكومينا سبق له وأن وقاد نهائي الدوري الأوروبي قبل موسمين بين مانشستر يونايتد وآياكس أمستردام، والذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد، وهو ما يجعل هذا الحكم مصدر تفاؤل للشياطين الحمر.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv