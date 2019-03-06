اونلاين | بث حي يلا شوت .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا مباشر (barca) عبر بي ان سبورت HD Bein match بين ماتش

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بث حي يلا شوت .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا مباشر (barca) عبر بي ان سبورت HD Bein match بين ماتش

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين، يصطدم فريق برشلونة مساء الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 مع جيرونا في كاس السوبر، حيث تقام المباراة سنوياً بين أندية كتالونيا في اسبانيا، واختار الاتحاد الكتالوني لكرة القدم جيرونا لمواجهة برشلونة، نظراً للإنجازات الملحوظة في الموسم الأخير من الدوري الاسباني وتجاوز الجار الآخر فريق اسبانيول.

بث حي يلا شوت .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا مباشر (barca) عبر بي ان سبورت HD Bein match بين ماتش

كورة لايف مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر، فازت برشلونة بهذا الكأس العام الماضي بعد فوزه على إسبانيول بركلات الترجيح، وسيستغل مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي مباراة كأس السوبر لإعطاء بعض الدقائق للاعبين الذين شاركوا قليلا في النادي هذا الموسم، وسيكون لدي توديبو موعد مع افتتاحه مع برشلونة.

بث حي يلا شوت .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا مباشر (barca) عبر بي ان سبورت HD Bein match بين ماتش

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يلا شوت مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر، ومن المتوقع أيضاً أن يشارك في اللقاء اللاعب الغاني بواتينغ ، الوافد الجديد في فترة نقل يناير ، وموريو ومالكوم، وكذلك الرديف ميراندا، ريكي بوج، واوريول بوسكيتس.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

تبدأ مباراة برشلونة وجيرونا الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية، ويتم بثها فقط من خلال القناة الرسمية لنادي برشلونة، بتعليق اسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا

بث حي يلا شوت .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا مباشر (barca) عبر بي ان سبورت HD Bein match بين ماتش