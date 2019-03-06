اونلاين | بث مباشر| مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في كأس السوبر الكتالوني | يلا شوت لايف | كورة ستار BARCA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في كأس السوبر الكتالوني | يلا شوت لايف | كورة ستار BARCA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اون لاين اليوم 06-03-2019 كأس السوبر الكتالوني يحل نادي جيرونا الاسباني ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة نادي برشلونة علي ارضية الكامب نو في اطار المباراة الودية التي ستقام في كأس السوبر الكتالوني المباراة لم تنقل سوي علي قناة برشلونة وذلك بتعليق أسباني معلق غير معروف ، ويتصدر النادي الكتالوني ترتيب الدوري الاسباني حيث يحتل المركز الاول برصيد 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن وصيفة نادي اتليتكو مدريد وبفارق 12 نقطة عن الريال المنافس اللدود للبرسا بينما نادي جيرونا يحتل المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة .

يصطدم نادي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره جيرونا في مباراة كأس السوبر الكتالوني.

وتقام هذه المباراة بشكل سنوي بين أندية إقليم كتالونيا في إسبانيا.

ووقع الاتحاد الكتالوني لكرة القدم اختياره على جيرونا لمواجهة برشلونة، نظرًا لما حققه من إنجازات مميزة في الموسم الماضي من الدوري الإسباني وتفوقه على الجار الآخر، إسبانيول.

وكان برشلونة قد فاز بهذه الكأس في العام الماضي بعد فوزه على إسبانيول بركلات الترجيح.

Advertisements

وسيستغل إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، مباراة كأس السوبر الكتالوني، من أجل منح بعض الدقائق للاعبين الذين شاركوا قليلًا مع الفريق هذا الموسم، وسيكون توديبو على موعد مع افتتاح مشاركاته مع البارسا.

كما من المتوقع مشاركة كل من اللاعب الغاني بواتينغ، الوافد الجديد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في شهر يناير، والثنائي موريّو ومالكوم، بالإضافة للاعبي الرديف ميراندا، ريكي بوج واوريول بوسكيتس.

وقائمة الفريق التي اختارها فالفيردي لمواجهة كأس سوبر كتالونيا تشهد تواجد توديبو للمرة الأولى، حيث ستكون مباراة اليوم فرصة مواتية للاعب لإبراز مستواه العالي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية، وتذاع فقط عبر القناة الرسمية لنادي برشلونة، مصحوبة بتعليق إسباني.