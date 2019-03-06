اونلاين | يلا شوت barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم

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مباراة برشلونة وجيرونا اليوم تقام على ملعب "كامب نو" فى الساعة الثامنة إلا الربع مساء، ومن المنتظر أن يغيب عنها نجوم البارسا أمثال ليونيل ميسي، لويس سواريز، والمدافع جيرارد بيكيه، وغيرهم من اللاعبين.

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مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا فى كأس كتالونيا

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا فى كأس كتالونيا تأتى بعد أن حقق البراسا الفوز على غريمه التقليدى ريال مدريد مرتين خلال 72 ساعة على ملعب "سانتياجو برنابيو" الأولى فى الكأس والثانية فى الليجا الإسبانية، ولهذا يفضل المدير الفنى ارنستيو فالفيردى اشراك اللاعبين البدلاء والشباب، من أجل اراحة النجوم للقاء رايو فاليكانو فى الدورى يوم السبت المقبل، ومن بعده ليون الفرنسى فى دورى أبطال أوروبا الأربعاء.

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مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم

مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم، تشهد مشاركة الفريق الصيف للمرة الأولى فى الكأس، بعد ان كان فريق إسبانيول الضيف الشبه دائم على ملعب "كامب نو" لخوض هذه المسابقة الودية، والتى تكون بمثابة حدث خاص فى إقليم كتالونيا.

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استبعد ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة نجوم البارسا، من خوض مواجهة جيرونا، والمقرر لها فى الثامنة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء، فى كأس كتالونيا، المققر اقامته كل عام.

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واخرج فالفيردى نجوم برشلونة من حساباته فى هذا اللقاء الذى يعد مباراة ودية، ولا يدخل ضمن نطاقات البطولات الرسمية، وذلك من أجل اراحتهم قبل مواجهة رايو فاليكانو يوم السبت فى المقبل فى الدورى الإسبانى، ولقاء أولمبيك ليون الفرنسى يوم الأربعاء بعد المقبل فى اياب الدور ثمن النهائى من دورى أبطال أوروبا.

barsa بث مباشر CBC Sport HD | مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر barcelona يلا شوت مباراة برشلونة

واختار فالفيردى 19 لاعبا للقاء اليوم، أبرزهم العائد من الإصابة مؤخرا صامويل أومتيتى، مالكوم، ياسبر سيليسين، والغانى كيفن برينس-بواتينج.

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حراسة المرمى: سيليسين- اينياكى بينيا

الدفاع: توديبو - أومتيتى - مورييو - ميراندا - موسى واجى - شاومى

الوسط: الينيا - جوييم - أوريول بوسكيتش - كويادو - مونشو - ريكى بويج - أبيل رويز

الهجوم: مالكوم - برينس-بواتينج - موخيكا - سافييرو

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