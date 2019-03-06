اونلاين | يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا - مباشر (تابعونا الآن)

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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر كاس كتالونيا barcelona vs girona

يصطدم نادي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره جيرونا في مباراة كأس السوبر الكتالوني.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر كاس كتالونيا barcelona vs girona

وتقام هذه المباراة بشكل سنوي بين أندية إقليم كتالونيا في إسبانيا.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر كاس كتالونيا barcelona vs girona

ووقع الاتحاد الكتالوني لكرة القدم اختياره على جيرونا لمواجهة برشلونة، نظرًا لما حققه من إنجازات مميزة في الموسم الماضي من الدوري الإسباني وتفوقه على الجار الآخر، إسبانيول.

وكان برشلونة قد فاز بهذه الكأس في العام الماضي بعد فوزه على إسبانيول بركلات الترجيح.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر كاس كتالونيا barcelona vs girona

وسيستغل إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، مباراة كأس السوبر الكتالوني، من أجل منح بعض الدقائق للاعبين الذين شاركوا قليلًا مع الفريق هذا الموسم، وسيكون توديبو على موعد مع افتتاح مشاركاته مع البارسا.

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كما من المتوقع مشاركة كل من اللاعب الغاني بواتينغ، الوافد الجديد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في شهر يناير، والثنائي موريّو ومالكوم، بالإضافة للاعبي الرديف ميراندا، ريكي بوج واوريول بوسكيتس.

وقائمة الفريق التي اختارها فالفيردي لمواجهة كأس سوبر كتالونيا تشهد تواجد توديبو للمرة الأولى، حيث ستكون مباراة اليوم فرصة مواتية للاعب لإبراز مستواه العالي.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر كاس كتالونيا barcelona vs girona

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية، وتذاع فقط عبر القناة الرسمية لنادي برشلونة، مصحوبة بتعليق إسباني.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر كاس كتالونيا barcelona vs girona