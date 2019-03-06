اونلاين | بث مباشر برشلونة وجيرونا.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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الكشف عن قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا في كأس السوبر الكتالوني

بث مباشر برشلونة وجيرونا.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

7 نجوم أساسيون للمباراة

بث مباشر برشلونة وجيرونا.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن قائمة البارسا لمواجهة جيرونا، غدًا الأربعاء، بكأس السوبر الكتالوني.

بث مباشر برشلونة وجيرونا.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

ولم يضم فالفيردي العديد من النجوم لهذه المباراة، حيث أعلن عن تواجد 5 لاعبين فقط من القائمة الأساسية لهذه المباراة، بجانب لاعبين آخرين من الفريق الرديف.

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بث مباشر برشلونة وجيرونا.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

اللاعبين الأساسيون لهذه المباراة هم، ياسبر سيليسين، صامويل أومتيتي، مالكوم، كيفن برينس بواتينج، جيسون موريللو و كارليس آلينا وتوديبيو.

بث مباشر برشلونة وجيرونا.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فايكانو السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الاسباني، حيث سيدخل المباراة منتشيا بعد الفوز بالكلاسيكو أمام ريال مدريد 1-0 .

بث مباشر برشلونة وجيرونا.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

كما يستعد البارسا لمباراة من العيار الثقيل أمام ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، بعد التعادل سلبيا في الذهاب 0-0 .

بث مباشر برشلونة وجيرونا.. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي