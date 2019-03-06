اونلاين | بداية مشاهدة مباراة برشلونة اليوم: بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا اليوم| يلا شوت كورة أون لاين

يدخل كل من برشلونة وجيرونا في تحدي جديد من نوعه وذلك في بطولة كأس السوبر الكتالوني البارسا الذي يدخل هذة المباراة وهو يأمل في الانتصار وذلك بعد التفوق الاخير له في كأس ملك اسبانيا علي ريال مدريد وايضا في الدوري الاسباني فهل سينج في الفوز علي جيرونا في السوبر ام ان جيرونا سيقوم بفعل ضربة جديدة في المباراة.

وفي البداية نتذكر معكم علي انة من المقرر ان تنطلق صافرة بداية اللقاء وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت السعودية 7:45 مساءاً بتوقيت مصر علي ان تقوم قناة بي ان سبورت بنقل اللقاء حصري لحظة بلحظة.

ونحن في “الخليج 365 الرياضي” نعمل علي توفير رابط يمكن من خلاله مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر وايضا بدون تقطيع كما نوفر لكم تشكيلة الفريقين واخر الاخبار الخاصة بكل فريق قبل بدء اللقاء مباشرة.