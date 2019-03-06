اونلاين | لايف .. مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر | يلا شوت | كورة اون لاين لايف HD

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تقام مساء اليوم الأربعاء مباراة كأس السوبر الكاتلوني على ملعب ( دي لا نوفا كرو ألتا ) في مدينة برشلونة بين فريق برشلونة وجاره فريق جيرونا، حيث سيحاول فريق برشلونة الحفاظ على لقبه، والحصول على لقبه الثالث في المسابقة.

كأس السوبر الكاتلوني، هي مسابقة كرة قدم ينظمها الاتحاد الكاتالوني لكرة القدم منذ عام 2014 لأندية كرة القدم في إقليم كاتالونيا ذاتي الحكم في إسبانيا، المباراة تضم اثنين من أفضل الأندية الكاتالونية من الدوري الاسباني .

اختيار فريق جيرونا الذي يخوض موسمه الثاني على التوالي في الدرجة الأولى يأتي بعد تحقيقه للعديد من الانجازات خلال الموسم الماضي في الليغا وتفوقه على جاره إسبانيول بترتيب المسابقة بحسب ما ذكرت إذاعة “راديو كتالونيا”.

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يذكر أن برشلونة توج بلقب المسابقة في مناسبتين، في المرة الأولى عام 2014 على حساب نظيره اسبانيول، وفي عام 2018 حقق اللقب الثاني على حساب إسبانيول أيضاً، فيما توج اسبانيول باللقب عام 2016 على حساب برشلونة.

وستقام المباراة الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين سوف تقام المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .

وستقام الساعة 6:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 5:45 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , 9:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطة عمان , وستنقل المباراة على موقع ( يلا شووت )، ولن تكون منقولة على أي قناة عربية.