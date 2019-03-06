اونلاين | بدون تقطيع بث حي برشلونة وجيرونا كأس السوبر الكتالوني

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رئيس برشلونة يهنئ دي يونج على إقصاء ريال مدريد

موقع الخليج 365 سبورت – اعترف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لكرة القدم إنه وجه رسالة تهنئة إلى اللاعب فرينكي دي يونج بعد نجاح أياكس الهولندي في إقصاء ريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد أمس الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ، وهي الهزيمة الثالثة على التوالي في مدينة في غضون أسبوع.

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وقال بارتوميو في مقابلة مع محطة “كادينا سير” الإذاعية الإسبانية : “لقد تحدثت مع دي يونج ووكيله وقمت بتهنأته ، أخبرته أن عليك إنهاء هذه المرحلة بشكل جيد في أياكس ومن ثم التفكير في التحديات الجديدة في برشلونة“.

وحول معاناة فلورنتينو بيريز من كم هائل من الهزائم مؤخراً وأجاب : “لا أحب أن أخسر أي شيء ، لا أستطيع التحدث عن رئيس أو نادٍ آخر ، يمكنني القول بأننا قمنا بدعم “الفار” منذ اللحظة الأولى ، في كرة السلة عانينا لبعض السنين والآن نعود ، الرياضة مثل دورة الحياة ، باستثناء فريق كرة القدم الذي يتألق منذ عام 2004″.

وحول إمكانية التنافس على البطولات الثلاث التي خرج منها ريال مدريد واضاف : “خصمنا الحالي في الدوري الإسباني هو أتلتيكو مدريد ، نحن سنواجه فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا ، ولكن في دوري أبطال أوروبا سيكون الأمر مختلفاً ، علينا أولاً أن نتجاوز عقبة ليون والمضي خطوة بخطوة”.

تقام مساء اليوم الأربعاء مباراة كأس السوبر الكاتلوني على ملعب ( دي لا نوفا كرو ألتا ) في مدينة برشلونة بين فريق برشلونة وجاره فريق جيرونا، حيث سيحاول فريق برشلونة الحفاظ على لقبه، والحصول على لقبه الثالث في المسابقة.